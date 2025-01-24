Школьников нескольких регионов перевели на дистанционку из-за морозов

Школьников и студентов нескольких областей Казахстана перевели на дистанционный формат обучения. Причиной отмены походов в школу стали тридцатиградусные морозы, сообщает Zakon.kz.

24 января 2025 года в школах Павлодарской области учащиеся 1 смены предшкольных, 1-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей(на базе 9 класса) переводятся на дистанционный формат обучения.

Сейчас в Павлодаркой области наблюдается 30 градусов мороза, ветер 2-5 м/с.

Аналогичная ситуация сложилась в школах Аксу и сельского региона, а также в школах Экибазстузского региона. Там учащихся тоже перевели на дистанционные занятия.

В Абайской области занятия отменили для:

1-11 классы 7 школ, 1-9 классы 4 школ района Аксуат;

1-4 классы 18 школ Маканчинского района;

1-4 классы 1 школы, 1-9 классы 8 школ, 1-11 классы 11 школ Жарминского района;

1-11 классы 14 школ, 1-4 классы 1 школы Кокпектинского района;

1-11 классы 21 школы Бескарагайского района;

1-11 классы всех школ Урджарского района;

1-11 классы всех школ Аягозского района;

1-4 классы 5 школ, 1-9 классы 4 школ, 1-11 классы 20 школ Бородулихинского района;

1-11 классы 2 школ, 1-9 классы 14 школ, 1-4 классы 1 школы Жанасемейского района;

1-11 классы всех школ города Курчатов;

1-9 классы всех школ города Семей переведены на дистанционный формат обучения.



Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, как погода в Казахстане будет меняться под влиянием антициклона.