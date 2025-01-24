#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-17°
$
522.42
543.89
5.28
Общество

Школьников нескольких регионов перевели на дистанционку из-за морозов

Ученик, ученики, школьники, школьник, школа, школа зимой, школьники зимой, школа в зимнее время, ученики зимой, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 06:45 Фото: unsplash
Школьников и студентов нескольких областей Казахстана перевели на дистанционный формат обучения. Причиной отмены походов в школу стали тридцатиградусные морозы, сообщает Zakon.kz.

24 января 2025 года в школах Павлодарской области учащиеся 1 смены предшкольных, 1-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей(на базе 9 класса) переводятся на дистанционный формат обучения.

Сейчас в Павлодаркой области наблюдается 30 градусов мороза, ветер 2-5 м/с.

Аналогичная ситуация сложилась в школах Аксу и сельского региона, а также в школах Экибазстузского региона. Там учащихся тоже перевели на дистанционные занятия.

В Абайской области занятия отменили для:

1-11 классы 7 школ, 1-9 классы 4 школ района Аксуат;
1-4 классы 18 школ Маканчинского района;
1-4 классы 1 школы, 1-9 классы 8 школ, 1-11 классы 11 школ Жарминского района;
1-11 классы 14 школ, 1-4 классы 1 школы Кокпектинского района;
1-11 классы 21 школы Бескарагайского района;
1-11 классы всех школ Урджарского района;
1-11 классы всех школ Аягозского района;
1-4 классы 5 школ, 1-9 классы 4 школ, 1-11 классы 20 школ Бородулихинского района;
1-11 классы 2 школ, 1-9 классы 14 школ, 1-4 классы 1 школы Жанасемейского района;
1-11 классы всех школ города Курчатов;
1-9 классы всех школ города Семей переведены на дистанционный формат обучения.

Остальные школы районов и городов учатся в штатном режиме.

Ранее сообщалось о том, как погода в Казахстане будет меняться под влиянием антициклона.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане предлагают запретить продажу фейерверков
Общество
07:59, Сегодня
В Казахстане предлагают запретить продажу фейерверков
В Костанайской области нашли тело пропавшего без ввести мужчины
Общество
07:21, Сегодня
В Костанайской области нашли тело пропавшего без ввести мужчины
Жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж
Общество
06:59, Сегодня
Жительницу Астаны семь лет истязал бывший муж
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: