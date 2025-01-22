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Общество

Перерывы во время ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 10:01 Фото: Национальный центр тестирования
К абитуриентам, сдающим в 2025 году единое национальное тестирование (ЕНТ), 22 января обратились из Национального центра тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В наццентре отметили, что во время тестирования абитуриентам предоставляются три перерыва:

  • по истечении 60 минут перерыв 2 минуты,
  • после 120 минут – 3 минуты,
  • после 180 минут – 3 минуты.
"В это время тестируемые могут сделать упражнения, выпить воды и съесть шоколад, который они приносят с собой. Важно: во время перерыва таймер тестирования не останавливается", – уточнили в НЦТ.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования Казахстана проинформировали, что в 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в два раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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