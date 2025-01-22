Перерывы во время ЕНТ-2025: что важно знать абитуриентам

К абитуриентам, сдающим в 2025 году единое национальное тестирование (ЕНТ), 22 января обратились из Национального центра тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В наццентре отметили, что во время тестирования абитуриентам предоставляются три перерыва:

по истечении 60 минут перерыв 2 минуты,

после 120 минут – 3 минуты,

после 180 минут – 3 минуты.

"В это время тестируемые могут сделать упражнения, выпить воды и съесть шоколад, который они приносят с собой. Важно: во время перерыва таймер тестирования не останавливается", – уточнили в НЦТ.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования Казахстана проинформировали, что в 2025 году для студентов вузов и колледжей стипендия повысится в два раза, у магистрантов и докторантов – в 1,75 раза.