"Поддельные младенцы и яйца в лобовое": новые страшилки для водителей в Казахстане
Далее, как утверждает автор, после того как жертва выходит из машины, ее грабят, подвергают насилию и оставляют умирать.
Несомненно, во времена, когда аферисты действуют напролом и люди уже с опаской относятся к любым звонкам и предложениям из-за массовых случаев обмана, предупреждения выглядят убедительно.
На самом деле они не имеют ничего общего с действительностью.
Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что данные сообщения являются даже не фейком, а вирусной страшилкой. К примеру, в казахстанские соцсети она проникла из России, а туда уже из США.
К примеру, в Америке были проведены расследования. Тогда не было обнаружено ни одного доказательства, подтверждающего эту информацию. Аналогичная ситуация произошла и в России.
За комментарием казахстанские эксперты обратились в пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) РК.
Там уточнили, что:
"Распространяемая в мессенджерах информация о якобы "приманке" на дорогах в виде детских кресел с "поддельным младенцем", а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности".
Далее в МВД напомнили, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность.
"Рекомендуем доверять только официальным источникам".Пресс-служба МВД РК
Zakon.kz на постоянной основе предупреждает о новых видах мошенничества, рассказывает о распространенных шаблонах поведения злоумышленников и дает простые советы по защите.
К примеру, сегодня, 21 января, МВД предупредило казахстанцев, находящихся за рубежом, о новом виде мошенничества. Злоумышленники, подключаясь к чатам для соотечественников в Telegram и WhatsApp, предлагают обмен валюты по выгодным условиям.
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Также ранее стало известно, что в Алматы мужчина наживался на желающих совершить умру. Его задержали.