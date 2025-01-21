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Общество

"Поддельные младенцы и яйца в лобовое": новые страшилки для водителей в Казахстане

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:16 Фото: unsplash
Не так давно по Казнету стали активно распространять сообщения о том, что мошенники перебрались уже на трассы. Согласно рассылке, аферисты днем выманивают водителей из авто с помощью детских кресел на обочине, а ночью бросают яйца в лобовые стекла, сообщает Zakon.kz.

Далее, как утверждает автор, после того как жертва выходит из машины, ее грабят, подвергают насилию и оставляют умирать.

Несомненно, во времена, когда аферисты действуют напролом и люди уже с опаской относятся к любым звонкам и предложениям из-за массовых случаев обмана, предупреждения выглядят убедительно.

На самом деле они не имеют ничего общего с действительностью.

Специалисты Stopfake.kz подчеркивают, что данные сообщения являются даже не фейком, а вирусной страшилкой. К примеру, в казахстанские соцсети она проникла из России, а туда уже из США.

К примеру, в Америке были проведены расследования. Тогда не было обнаружено ни одного доказательства, подтверждающего эту информацию. Аналогичная ситуация произошла и в России.

За комментарием казахстанские эксперты обратились в пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) РК.

Там уточнили, что:

"Распространяемая в мессенджерах информация о якобы "приманке" на дорогах в виде детских кресел с "поддельным младенцем", а также бросании яиц в ветровое стекло автомобиля для его остановки не соответствует действительности".

Далее в МВД напомнили, что распространение заведомо ложной информации с использованием СМИ или информационно-коммуникационных сетей влечет ответственность.

"Рекомендуем доверять только официальным источникам".Пресс-служба МВД РК

Zakon.kz на постоянной основе предупреждает о новых видах мошенничества, рассказывает о распространенных шаблонах поведения злоумышленников и дает простые советы по защите.

К примеру, сегодня, 21 января, МВД предупредило казахстанцев, находящихся за рубежом, о новом виде мошенничества. Злоумышленники, подключаясь к чатам для соотечественников в Telegram и WhatsApp, предлагают обмен валюты по выгодным условиям.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:16
Афера с предоплатой за авто в Казахстане набирает обороты
, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 11:16

Также ранее стало известно, что в Алматы мужчина наживался на желающих совершить умру. Его задержали.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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