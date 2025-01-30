#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.85
537.68
5.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
516.85
537.68
5.26
Общество

О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев

Мошенники, мебельщики, инстаграм, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 12:58 Фото: pixabay
Казахстанцев, планирующих заменить мебель в своих домах, предупредили о мошенниках – за эффектными фото в пабликах Instagram могут скрываться аферисты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy, мошенники создают красивый профиль, берут чужие фото готовой мебели, публикуют их как свои работы и активно продвигаются в рекламе.

"При встрече они показывают примеры работ (опять же – чужие), обещают высокое качество и быстрые сроки. Обычно просят 50-70% предоплаты, мотивируя это "покупкой материалов". После получения денег они тянут время, перестают отвечать или выдают некачественную работу. В худшем случае – просто блокируют клиента", – сказано в публикации.

Как не попасться?

  • Проверяйте профиль (ищите старые публикации, реальных клиентов в комментариях, отмеченные работы).
  • Просите показать цех, реальные материалы, рабочий процесс.
  • Оформляйте договор, даже если это частный мастер.
  • Оплачивайте частями – минимум предоплаты, максимум по факту.
  • Ищите рекомендации у знакомых, а не только в соцсетях.

Если вас уже обманули, пишите заявление в полицию, оставляйте отзывы, предупреждайте других.

Ранее киберполиция Алматы предупредила о новом виде мошенничества с участием отечественных юридических лиц.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Вице-министр цифрового развития недоволен тарифами сотовых операторов
Общество
13:16, Сегодня
Вице-министр цифрового развития недоволен тарифами сотовых операторов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: