О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев
Фото: pixabay
Казахстанцев, планирующих заменить мебель в своих домах, предупредили о мошенниках – за эффектными фото в пабликах Instagram могут скрываться аферисты, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy, мошенники создают красивый профиль, берут чужие фото готовой мебели, публикуют их как свои работы и активно продвигаются в рекламе.
"При встрече они показывают примеры работ (опять же – чужие), обещают высокое качество и быстрые сроки. Обычно просят 50-70% предоплаты, мотивируя это "покупкой материалов". После получения денег они тянут время, перестают отвечать или выдают некачественную работу. В худшем случае – просто блокируют клиента", – сказано в публикации.
Как не попасться?
- Проверяйте профиль (ищите старые публикации, реальных клиентов в комментариях, отмеченные работы).
- Просите показать цех, реальные материалы, рабочий процесс.
- Оформляйте договор, даже если это частный мастер.
- Оплачивайте частями – минимум предоплаты, максимум по факту.
- Ищите рекомендации у знакомых, а не только в соцсетях.
Если вас уже обманули, пишите заявление в полицию, оставляйте отзывы, предупреждайте других.
Ранее киберполиция Алматы предупредила о новом виде мошенничества с участием отечественных юридических лиц.
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