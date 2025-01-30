О мошенниках в сфере мебели предупредили казахстанцев

Казахстанцев, планирующих заменить мебель в своих домах, предупредили о мошенниках – за эффектными фото в пабликах Instagram могут скрываться аферисты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparat saqsysy, мошенники создают красивый профиль, берут чужие фото готовой мебели, публикуют их как свои работы и активно продвигаются в рекламе.

"При встрече они показывают примеры работ (опять же – чужие), обещают высокое качество и быстрые сроки. Обычно просят 50-70% предоплаты, мотивируя это "покупкой материалов". После получения денег они тянут время, перестают отвечать или выдают некачественную работу. В худшем случае – просто блокируют клиента", – сказано в публикации.

Как не попасться?

Проверяйте профиль (ищите старые публикации, реальных клиентов в комментариях, отмеченные работы).

Просите показать цех, реальные материалы, рабочий процесс.

Оформляйте договор, даже если это частный мастер.

Оплачивайте частями – минимум предоплаты, максимум по факту.

Ищите рекомендации у знакомых, а не только в соцсетях.

Если вас уже обманули, пишите заявление в полицию, оставляйте отзывы, предупреждайте других.

Ранее киберполиция Алматы предупредила о новом виде мошенничества с участием отечественных юридических лиц.