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Общество

Замминистра обороны о случаях гибели военнослужащих: Даже я могу допустить нарушение

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 13:59 Фото: akorda.kz
Первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов 22 января 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал случаи гибели военнослужащих в армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ задали уточняющие вопросы, с чем связаны несчастные случаи в армии, можно ли полагать, что солдаты не проходят инструктаж о том, как пользоваться оружием?

"Вопрос уместен. Любой человек, даже я, который более 40 лет в армии, может допустить любое нарушение. Мы, военнослужащие, вообще используем оружие, боеприпасы, вооружение и военную технику с высоким уровнем риска. В связи с этим мы не можем исключить какие-либо нарушения. Инструктажи проводятся, но есть такие ситуации внештатные – человек забыл, задумался или не выполнил тот алгоритм, который требуется, и из-за этого происходят такие, к сожалению, трагические события", – ответил Султан Камалетдинов.

Он также согласен, что нельзя направлять на человека оружие.

"Но этот офицер, который пять лет отучился в военном институте, естественно, эти инструктажи получал, он стрелял из этого пистолета и знал все. Что произошло в душе и голове, я сейчас не могу сказать, почему он такое решение принял", – дополнил первый заместитель министра обороны.

Ранее сообщалось, что в Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане рассматривается дело экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова, обвиняемого в умышленном убийстве 18-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. 22-летний Дамир Досов заявил в суде, что выстрелил неумышленно.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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