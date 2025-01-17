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Общество

Суд по делу об убийстве срочника в Мангистау: Подсудимый заявил, что выстрелил случайно

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 11:36 Фото: Министерство обороны РК
В Специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане допросили экс-командира взвода войсковой части 25744 регионального командования "Запад" Минобороны Дамира Досова, обвиняемого в умышленном убийстве солдата-срочника Марата Баркулова, сообщает Zakon.kz.

22-летний экс-командир зенитно-артиллерийского взвода Дамир Досов сообщил, что заступил в наряд 7 сентября 2024 года. При получении оружия майор Багдат Майлиев якобы не сообщил, что пистолет заряжен, и не проводил инструктаж. Досов утверждает, что получил пистолет, передернул затвор, сделал щелчок и убедился, что патронов нет.

"Вину не признаю, так как сделал это не умышленно. Когда я зашел в палатку, то, хвастаясь, направил пистолет и водил им вправо-влево и нечаянно нажал на спусковой крючок. Выстрел произошел по неосторожности. От неожиданности я замер на несколько секунд. У нас не было неприязненных отношений. Прошу у родителей прощения", – сказал Дамир Досов.

О себе лейтенант сообщил, что родом из Алматы, получил высшее образование в Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи. Назначен на должность командира взвода незадолго до трагедии. Мечтал служить, так как дедушка был ветераном Афганской войны.

Ранее свидетель убийства описал, как произошел выстрел. По делу допросили мать погибшего и других сослуживцев. Перед убийством Досов пугал оружием двух солдат.

7 сентября 2024 года командир взвода в Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового.

Бауыржан Муканов
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