В средствах массовой информации (СМИ) и социальных сетях распространяют сообщение о том, что на заседании Военного комитета НАТО, прошедшем в Брюсселе, присутствовал начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По мнению автора рассылки, якобы это говорит о наличии реальных планов у Астаны провести геополитическую переориентацию в сторону Запада.

Сообщение прокомментировали Stopfake.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО) Казахстана.

"Информация о якобы участии начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе, распространяемая в СМИ и Telegram-каналах, не соответствует действительности. Начальник не принимал участия в данном мероприятии. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации". Пресс-служба МО РК

Также в ведомстве напомнили, что в действующем законодательстве предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации.

Ранее первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов прокомментировал выводы Всемирного экономического форума (WEF) о том, что у Казахстана существуют высокие риски вооруженных конфликтов в ближайшие два года. Спикер подчеркнул, что WEF волен говорить и давать оценки.

Также официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин дополнил, что Казахстан постоянно находится в боевой готовности и совершенствует обороноспособность страны.