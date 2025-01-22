Глава Генштаба ВС Казахстана принял участие в заседании НАТО – фейк
По мнению автора рассылки, якобы это говорит о наличии реальных планов у Астаны провести геополитическую переориентацию в сторону Запада.
Сообщение прокомментировали Stopfake.kz в пресс-службе Министерства обороны (МО) Казахстана.
"Информация о якобы участии начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК в заседании Военного комитета НАТО в Брюсселе, распространяемая в СМИ и Telegram-каналах, не соответствует действительности. Начальник не принимал участия в данном мероприятии. В этой связи просим граждан не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба МО РК
Также в ведомстве напомнили, что в действующем законодательстве предусмотрена ответственность за распространение заведомо ложной информации.
Ранее первый заместитель министра обороны Султан Камалетдинов прокомментировал выводы Всемирного экономического форума (WEF) о том, что у Казахстана существуют высокие риски вооруженных конфликтов в ближайшие два года. Спикер подчеркнул, что WEF волен говорить и давать оценки.
Также официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин дополнил, что Казахстан постоянно находится в боевой готовности и совершенствует обороноспособность страны.