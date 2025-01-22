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Общество

Депутат обратился к министру внутренних дел из-за краж скота в ВКО

Скот, скотоводство, коровы, быки, телята, сельское хозяйство, крупный рогатый скот, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 18:04 Фото: Zakon.kz
22 января 2025 года пленарном заседании Мажилиса депутат Максат Толыкбаев обратился с депзапросом к министру внутренних дел Ержану Саденову из-за игнорирования растущей волны краж скота в Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По словам депутата, жители Катон-Карагайского района, не дождавшись реакции местных властей, были вынуждены записать видеообращение к президенту.  

"Мне тоже десятки людей звонили. Мы ждали пять дней, что МВД сделает заявление, но реакции не последовало. Преступники полностью разрушили спокойствие в Шынгыстае. Маленькая деревня пережила все беды от этих воров. Люди исчерпали терпение и теперь надеются только на помощь со стороны высшего руководства страны", – заявил Максат Толыкбаев.

Он отметил, что жители района, в том числе и из других населенных пунктов, таких как Орнек, Жана-Үлга, Аккайнар, Жамбыл и Енбек, уже не надеются на полицию. В течение года так и не смогли найти ни одного следа преступников, несмотря на многочисленные кражи.

Депутат заявил, что люди потеряли веру в полицию.

"Сколько бы скота не похищали, полиция даже не смогла найти следов, не то что воров. Либо не хотят искать, либо есть сговор между полицией и преступниками. Это правда, иначе не скажешь!" – сказал Толыкбаев.

Он продолжил, что, несмотря на обещания властей, закон о кражах скота не работает в регионе, и количество таких преступлений не снижается.

"Нам говорят, что закон о кражах скота жесткий и что преступники могут быть осуждены на срок от 7 до 12 лет. Однако на деле все наоборот – кражи становятся все более частыми, а полиция бездействует", – подчеркнул депутат.

Он считает, что, если ситуация не изменится, разочарованные жители могут прибегнуть к радикальным мерам. Толыкбаев призвал министра внутренних дел и его ведомство не игнорировать проблему и принять срочные меры.

"Казахи говорят: "Мал ашуы – жан ашуы". Не разжигайте гнев народа! Если люди решат вернуть свои потери силой, это уже не в силах будем остановить ни мы, ни вы. Не играйте с народом", – заключил депутат.

Он попросил министра провести специальный рейд в Катон-Карагайском районе и принять комплексные меры по борьбе с кражами скота.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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