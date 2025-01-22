Три тысячи домов в Алматинской области остались без газа: идет поэтапное подключение

Акимат Карасайского района Алматинской области 22 января сообщил о запуске подачи газа, передает Zakon.kz.





"Подключение жилых домов будет осуществляться поэтапно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. В общей сложности газоснабжение будет повторно подключено у более 3000 абонентов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Карасайском районе жители двух сел остались без газа. 22 января по ул. Керимбекова в селе Жамбыл 2 произошло ДТП, в результате которого была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм.