Три тысячи домов в Алматинской области остались без газа: идет поэтапное подключение
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Карасайского района Алматинской области 22 января сообщил о запуске подачи газа, передает Zakon.kz.
"Подключение жилых домов будет осуществляться поэтапно в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций. В общей сложности газоснабжение будет повторно подключено у более 3000 абонентов", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Карасайском районе жители двух сел остались без газа. 22 января по ул. Керимбекова в селе Жамбыл 2 произошло ДТП, в результате которого была повреждена газовая труба среднего давления диаметром 219 мм.
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