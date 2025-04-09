#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Право

Границы трех сел расширят в Карасайском районе Алматинской области

Изменение границ сел Карасайского района Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 12:19 Фото: amanatpartiasy.kz
Подготовлено совместное решение Карасайского районного маслихата Алматинской области и акимата, которым вносятся изменения в границы (черты) населенных пунктов Карасайского района, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся следующие дополнения:

по Райымбекскому сельскому округу:

  • "изменить границу (черту) села Абай на 58,5575 гектара, установив новые границы села Абай общей площадью 571,6575 гектара";

по Жамбылскому сельскому округу:

  • "изменить границу (черту) села Батан на 14,0000 гектара, установив новые границы села Батан общей площадью 223,4912 гектара";

по Елтайскому сельскому округу:

  • "изменить границу (черту) села Коктоган на 58,4000 гектара, установив новые границы села Коктоган общей площадью 115,7900 гектара". 

Как поясняется, предлагаемые изменения позволят расширить сельские округа Карасайского района.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 апреля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили перечень кодов по кадастровым номерам земельных участков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Обновлена методика оценки мер государственного стимулирования промышленности
Право
10:47, Сегодня
Обновлена методика оценки мер государственного стимулирования промышленности
Новые функции появились у Минсельхоза
Право
10:10, Сегодня
Новые функции появились у Минсельхоза
Предоставление жилищной помощи: внесены изменения
Право
09:44, Сегодня
Предоставление жилищной помощи: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: