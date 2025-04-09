Границы трех сел расширят в Карасайском районе Алматинской области

Подготовлено совместное решение Карасайского районного маслихата Алматинской области и акимата, которым вносятся изменения в границы (черты) населенных пунктов Карасайского района, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносятся следующие дополнения:

по Райымбекскому сельскому округу:

"изменить границу (черту) села Абай на 58,5575 гектара, установив новые границы села Абай общей площадью 571,6575 гектара";

по Жамбылскому сельскому округу:

"изменить границу (черту) села Батан на 14,0000 гектара, установив новые границы села Батан общей площадью 223,4912 гектара";

по Елтайскому сельскому округу:

"изменить границу (черту) села Коктоган на 58,4000 гектара, установив новые границы села Коктоган общей площадью 115,7900 гектара".

Как поясняется, предлагаемые изменения позволят расширить сельские округа Карасайского района.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 апреля 2025 года.

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