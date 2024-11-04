В Алматинской области семья лишилась матери и осталась без дома после взрыва газа

Взрыв бытового газа в селе Еркин Алматинской области привел к трагедии: погибла 55-летняя женщина, ее муж получил тяжелые травмы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 4 ноября телеканал "КТК", дом семьи полностью уничтожен огнем, для проживания строение стало непригодным.

По словам дочери погибшей Еркежан Алиевой, взрыв произошел после того, как в дом провели газ. Незадолго до происшествия женщина заметила странный звук, однако посчитала его нормальным из-за работы нового газового оборудования. Взрывная волна разрушила кухню и зал, после чего дом полностью охватил пожар.

Глава семейства, 48-летний Бакыт Мошанов, пытался спасти жену, но потерял сознание от угарного газа. Сосед, который прибежал на помощь, сумел вынести его на улицу. Мужчину с множественными ожогами госпитализировали, его состояние стабилизировалось, угрозы жизни нет. Двое детей, 13 и 20 лет, остались без крыши над головой и имущества.

В акимате Кайнарского сельского округа заявили, что проводят расследование. Полиция возбудила уголовное дело.

"Расследование уже началось. По результатам проверки будет вынесено решение суда. Бюджетное финансирование в такой ситуации не предусмотрено. Поэтому рассматриваются частные спонсоры для оказания помощи семье", – аким Кайнарского сельского округа Нурбол Есенбаев.

Представители частной компании "ГазПроектСтрой", которая подключала газ, утверждают, что работы выполнены правильно, а утечка могла произойти из находившегося в доме газового баллона. Спасатели уточняют причины взрыва, окончательные выводы эксперты представят в течение 10 дней.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 3 ноября в поселке Боралдай Илийского района Алматинской области загорелась кровля хозяйственной постройки.