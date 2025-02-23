Около 1000 автомобилей едва не стали заложниками метели в Актюбинской области

Фото: скриншот видео

В Актюбинской области третий день бушует метель, в связи с чем полиция обеспечивает безопасность дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, из-за непогоды сотрудники патрульной полиции сопроводили около 1000 автомобилей, следя за порядком на дорогах. "Призываем водителей быть внимательными в пути, проверять техническое состояние своих авто и избегать поездок в условиях непогоды", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев в последнее воскресенье февраля.

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