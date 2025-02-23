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События

Около 1000 автомобилей едва не стали заложниками метели в Актюбинской области

полицейские обратились к водителям Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 13:38 Фото: скриншот видео
В Актюбинской области третий день бушует метель, в связи с чем полиция обеспечивает безопасность дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, из-за непогоды сотрудники патрульной полиции сопроводили около 1000 автомобилей, следя за порядком на дорогах.

"Призываем водителей быть внимательными в пути, проверять техническое состояние своих авто и избегать поездок в условиях непогоды", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, какая погода ждет казахстанцев в последнее воскресенье февраля. 

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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