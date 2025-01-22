#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
527.58
546.15
5.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
527.58
546.15
5.29
Общество

Циклон сохранит непогоду: прогноз погоды от "Казгидромета" на 23 января

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 18:00 Фото: unsplash
Казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на западные, северо-западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана: ожидается снег, на юго-востоке страны – сильный снег, усиление ветра с метелью... По республике ожидается туман, за юго-западе, юго-востоке, востоке – гололед. В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – следует из прогноза.

Ранее синоптики заявили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана. В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", с 23 по 25 января 2025 года по всей стране прогнозируется дальнейшее понижение температуры вплоть до -40°С.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Три тысячи домов в Алматинской области остались без газа: идет поэтапное подключение
Общество
18:31, Сегодня
Три тысячи домов в Алматинской области остались без газа: идет поэтапное подключение
Казахстанку наказали за ввоз религиозных книг на турецком языке
Общество
18:19, Сегодня
Казахстанку наказали за ввоз религиозных книг на турецком языке
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: