Циклон сохранит непогоду: прогноз погоды от "Казгидромета" на 23 января
Фото: unsplash
Казахстанские синоптики поделились своим прогнозом на предстоящий четверг, 23 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на западные, северо-западные регионы Казахстана начнет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.
"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана: ожидается снег, на юго-востоке страны – сильный снег, усиление ветра с метелью... По республике ожидается туман, за юго-западе, юго-востоке, востоке – гололед. В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – следует из прогноза.
Ранее синоптики заявили, что арктический холод продолжает поступать на территорию Казахстана. В связи с этим, по данным РГП "Казгидромет", с 23 по 25 января 2025 года по всей стране прогнозируется дальнейшее понижение температуры вплоть до -40°С.
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