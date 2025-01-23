Международные правозащитники отметили прогресс Казахстана в борьбе с пытками

В отделении ООН в Женеве прошла презентация деятельности Казахстана по борьбе с пытками и жестоким обращением в тюрьмах, сообщает Zakon.kz.

Специальное мероприятие с участием членов Комиссии по правам человека нашей страны прошло в преддверии защиты Национального доклада в рамках универсального периодического обзора ООН, передает "24KZ".

В Казахстане введен отдельный уголовный состав по пыткам. Он исключает возможность примирения сторон, условно-досрочного освобождения, амнистии и срока давности в отношении совершивших подобные преступления. Если раньше за них предусматривался штраф либо ограничение или лишение свободы до 5 лет, а в случае смерти потерпевшего – до 10 лет, то сейчас ответственность за пытки повышена до 12 лет тюрьмы. Выступая на открытии сайд-ивента, Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев особо подчеркнул, что Казахстан следует в этой работе принципу нулевой терпимости.

"Был определен единственный государственный орган с эксклюзивными полномочиями по расследованию пыток – это прокуратура. Второе, свыше 45 тысяч камер были поставлены в различные учреждения закрытого типа. Третье, когда тюремная медицина была передана из МВД в Министерство здравоохранения. Когда мы наш национально-клинический протокол привели в соответствие со Стамбульскими принципами, в которых говорится прямо о том, что любой вид побоев требует незамедлительно зафиксировать и обратиться к правоохранительным органам, в данном случае в органы прокуратуры". Артур Ластаев, Уполномоченный по правам человека РК

В 2023-м количество подобных заявлений уменьшилось вдвое – с 920 до 462, в прошлом году этот показатель снизился до 193 жалоб. За последние пять лет к уголовной ответственности и осуждению за пытки привлекли 165 должностных лиц. В основном это бывшие сотрудники силовых органов. 144 из них приговорены к лишению свободы.

"Презентация показалась мне очень интересной. Мы узнали, что гражданское общество Казахстана пытается укрепить свои институты, а это так важно для любого типа реформ. Очень обнадеживает и положительная статистика в сфере борьбы с пытками. Это не только одна конкретная мера, это сочетание мер, которые способствовали общим положительным результатам в этой сфере", – отметил глава делегации Европейской организации публичного права Георгий Пападатос.

Между тем исполнительный директор НПО "Справедливость для всех" Шароф Азизов сказал, что Комиссия по правам человека представила свою работу, показав приверженность и хороший прогресс не только в предотвращении пыток, но и наказании совершивших эти преступления.

"Это был самый большой вопрос, который мы обсуждали после январских событий, произошедших не так давно. То, как Казахстан справился с этой ситуацией, достойно восхищения", – заявил он.

Еще один важный институт по борьбе с пытками в стране – это Национальный превентивный механизм. В составе 20 региональных групп 105 членов с двухлетним мандатом. Это правозащитники, врачи, педагоги и социальные работники. Кроме них, региональные представители омбудсмена по правам человека также посещают тюрьмы на предмет выявления случаев пыток. В последние два года ими выданы и исполнены по три и более тысяч рекомендаций.

"За последние несколько лет принято столько законов, которые основываются на мнении и предложениях социального сектора, гражданского общества и с учетом международных конвенций, ООН и других. Это очень важно. Мы хотим это дело продолжить, именно с опорой на международные конвенции, а потом продвигать это в Центральной Азии". Усен Сулеймен, директор Национального фонда содействия процветанию

По словам омбудсмена по правам человека, Казахстан в ближайшем будущем намерен дальше продолжить борьбу с пытками и жестоким обращением в тюрьмах с учетом международного опыта и усилением внутреннего контроля в правоохранительных органах.

Отметим, что в Женеве на полях 48-й сессии Рабочей группы по Универсальному периодическому обзору Совета ООН по правам человека спикерами сайд-ивента выступили депутаты Мажилиса Парламента Казахстана Болатбек Нажметдинулы, Сейтжан Кенжегул, Юлия Кучинская, Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева и представитель гражданского сектора Динара Есимова. Мероприятие модерировала советник спикера Сената РК Ляззат Калтаева.

Казахские парламентарии осветили вопросы принятия законодательных мер по противодействию семейно-бытовому насилию, продвижения гендерного равенства и инклюзии во всех сферах жизни общества, включая представленность женщин на государственной службе.

Особое внимание было уделено вопросу расширения полномочий Мажилиса, введению 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью в Парламенте Казахстана, что обеспечивает более широкую и разностороннюю представленность в законотворческом процессе.

Динара Закиева обратила внимание на меры, принятые государством для укрепления мандата Уполномоченного по правам ребенка, защиты детей от издевательств и суицида, сексуального насилия и ранних браков. Она также отметила усилия страны по обеспечению безопасного образовательного процесса для детей, в частности, о введении в школах курсов, связанных с личной безопасностью дома, на улице, в школе и в интернете, о запуске в Казахстане программы по борьбе с буллингом.

Динара Есимова поделилась информацией о важном вкладе национальной ассоциации социальных работников Казахстана в обеспечение прав человека, содействию социально-экономическому развитию страны в свете Целей устойчивого развития ООН. В качестве конкретных примеров работы спикер привела разработанный в 2023 г. совместно с Министерством труда и социальной защиты населения РК профессиональный стандарт "Социальная работа и другие социальные профессии", а также обучающий онлайн курс для более 30 тыс людей с инвалидностью.

Женевская аудитория ООН выразила интерес к изучению опыта Казахстана, в частности, по вопросам укрепления принципов гендерного равенства, роли Парламента в обеспечении прав и свобод человека, в особенности, наиболее уязвимых групп, подотчетности Правительства и национальных правозащитных учреждений народным избранникам.

Заседание Рабочей группы Универсального периодического обзора, в ходе которого будет обсуждаться выполнение Казахстаном своих обязательств в сфере защиты прав человека, состоится 23 января 2025 года. По его итогам Совет ООН по правам человека представит доклад о ситуации с правами человека в нашей стране, в который также будут включены соответствующие рекомендации государств-членов ООН.