Медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе

Сборная Казахстана по борьбе отметилась еще тремя медалями на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

У девушек в весе до 69 кг Нурайым Саяхмет в схватке за "бронзу" одержала победу над Аяной Асамаликовой из Кыргызстана.

Ералы Аскербек в свою очередь стал третьим в весе до 65 кг. Он выиграл у Ву Чансина (Китай).

Борец вольного стиля Ибрахим Ыскакбек завершил выступление на Азиаде в тройке лучших. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. Ыскакбек в схватке за третье место одержал победу над иранцем Ясином Зарезаде.

Ранее сообщалось, что дзюдоисты принесли Казахстану еще два "золота" юношеской Азиады.