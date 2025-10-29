#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
530.15
617.47
6.64
Спорт

Медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе

Азиатские игры, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 22:46 Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по борьбе отметилась еще тремя медалями на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.

У девушек в весе до 69 кг Нурайым Саяхмет в схватке за "бронзу" одержала победу над Аяной Асамаликовой из Кыргызстана.

Ералы Аскербек в свою очередь стал третьим в весе до 65 кг. Он выиграл у Ву Чансина (Китай).

Борец вольного стиля Ибрахим Ыскакбек завершил выступление на Азиаде в тройке лучших. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. Ыскакбек в схватке за третье место одержал победу над иранцем Ясином Зарезаде.

Ранее сообщалось, что дзюдоисты принесли Казахстану еще два "золота" юношеской Азиады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде
17:22, 26 октября 2025
Казахстан завоевал "золото" по таеквондо на юношеской Азиаде
Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде
13:15, 25 октября 2025
Казахстан завоевал второе "золото" по ММА на Азиаде
Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады
22:08, 26 октября 2025
Легкоатлет из Казахстана установил рекорд юношеской Азиады
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: