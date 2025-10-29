Медалями юношеской Азиады отметилась и сборная Казахстана по борьбе
Фото: olympic.kz
Сборная Казахстана по борьбе отметилась еще тремя медалями на юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн), сообщает Zakon.kz.
У девушек в весе до 69 кг Нурайым Саяхмет в схватке за "бронзу" одержала победу над Аяной Асамаликовой из Кыргызстана.
Ералы Аскербек в свою очередь стал третьим в весе до 65 кг. Он выиграл у Ву Чансина (Китай).
Борец вольного стиля Ибрахим Ыскакбек завершил выступление на Азиаде в тройке лучших. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 55 кг. Ыскакбек в схватке за третье место одержал победу над иранцем Ясином Зарезаде.
Ранее сообщалось, что дзюдоисты принесли Казахстану еще два "золота" юношеской Азиады.
