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Общество

Штраф за прогрев авто более 5 минут: министр экологии провел эксперимент

Штраф за прогрев авто более 5 минут: министр экологии провел эксперимент, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:32 Фото: Telegram/EcologyofQazaqstan, primeminister.kz
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев, который ранее заявил, что 5 минут достаточно, чтобы прогреть автомобиль зимой, выполнил свое обещание и провел эксперимент, сообщает Zakon.kz.

Видео, где можно увидеть, как прошел эксперимент, Минэкологии опубликовало в своем Telegram-канале накануне, 22 января 2025 года.

"Вот, начинаем. Мотор холодный, замерзший. -17 градусов было сегодня ночью. В целом, я в интернете прочитал информацию по этому поводу, есть разные мнения. Но, в целом, придерживаюсь такой позиции, что 50 градусов достаточно, чтобы уже начинать движение. Но там есть небольшое условие: если доводите температуру до 50 градусов, то после начала движения, может, минут 5 еще на малой скорости нужно двигаться", – говорит на видео Ерлан Нысанбаев.

На четвертой минуте министр заверил, что двигатель уже работает мягко, а после 5 минут он начал движение.

"Совсем другое ощущение... Я выехал, все нормально", – заключил Ерлан Нысанбаев.

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21 января 2025 года Ерлан Нысанбаев высказался положительно о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут. Он также заявил, что готов доказать свои слова действиями: поставить машину ночью на улице и на утро прогреть ее за 5 минут.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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