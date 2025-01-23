Прогрев авто за 5 минут: как казахстанцы отреагировали на эксперимент главы Минэкологии

Пользователи Казнета бурно отреагировали на эксперимент министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, который прогрел авто за 5 минут после 17-градусного ночного мороза, сообщает Zakon.kz.

21 января 2025 года Ерлан Нысанбаев высказался положительно о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут и заявил, что готов доказать свои слова действиями. В этот же день, как заверил глава Минэкологии, он оставил машину на улице, а на утро 22 января смог прогреть ее за 5 минут.

Обсуждение под экспериментом, который опубликовали в Instagram Минэкологии, выдалось бурным. Казахстанцы завалили вопросами министра, а также предложили ему повторить эксперимент, но только при свидетелях и на более старой машине:

"Только завел авто, а оборот чуть больше 1000. Что за блеф?"

"Пусть он прогреет за 5 минут при 25-градусном морозе с ветром".

"Можете повторить эксперимент в присутствии блогеров или посторонних лиц".

"Почему нет пара изо рта? При температуре -17 будет в салоне машины пар идти".

"В Кокшетау утром было -27, с ветром все -40. Машина 2004 года, полчаса грел, пока окна оттаяли".

"Погода бывает разной, как и машина! Не у всех новые машины. Если стекла заледеневшие, как вы поедете?"

"Тест ни о чем на самом деле. Ни температуры воздуха не видно на панели приборов автомобиля, ни оборотов двигателя после 5 минут".

"У автомобиля, который всю ночь простоял на улице, не может лобовое так выглядеть. Видать, уже изначально выгнал с гаража или паркинга".

"В Астане почти до утра шел снег. Где лобовое в снегу/льду? Выгнал тачку из теплого паркинга, постояла на улице полчаса и рассказывает про свой успешный успех? Серьезно?"

"Предлагаю господину министру повторить тест, но на машине 2000-х годов. Без подогрева стекла и прочих ништяков, это будет честно. Думаю, машину для теста любезно предоставят наши граждане".

Некоторые из комментаторов подробно расписали, почему не поверили Ерлану Нысанбаеву:

"Во-первых, лобовое стекло не так сильно покрыто инеем, как у машин, которые после ночи на утро покрыты. Во-вторых, вы посчитайте, сколько новых авто в Казахстане и сколько старых, которым больше 7-10 лет! Зачем делать такой тест на новой машине? Народ ездит на машинах, которым более 10 лет. А вообще, по стране количество машин, которым более 20 лет, превышает количество машин, которым менее 10 лет! Поэтому ваш тест – филькина грамота! Будьте с народом! А пока вы против народа!"

"Тест, мягко скажем, не информативен... Качественные тесты проходят совсем по-другому. Нужно несколько замеров в разное время суток, в разных погодных условиях, так как отсутствует условие, что всю зиму одна и та же температура. Даже зимы по уровню суровости разные. Количество тестируемых не может сводиться к очень узким условиям, тем более всего к одному испытуемому. Ну и не все получают зарплату министра, чтобы приобрести ту или иную модель авто. И не ездите, пожалуйста, с запотевшими стеклами – это опасно. Не только для вас, но и для других участников движения".

Материал по теме Депутаты намерены уточнить норму о прогреве автомобиля

Ранее экс-вице-министр МВД, а ныне депутат Сената Марат Кожаев заявил, что не планирует поддерживать уточнение нормы о прогреве авто зимой, так как действующая – объективная и вполне выполнимая. По его словам, владельцам старых авто, пока они не приобретут более свежий транспорт, придется платить штраф, если на прогрев будет уходить более 5 минут.