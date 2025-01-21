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Общество

Штраф за прогрев авто более 5 минут: глава Минэкологии высказал свою позицию

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, полиция зима, полиция зимой, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 13:56 Фото: Zakon.kz
Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 21 января 2025 года высказался о штрафе за прогрев авто в зимнее время более 5 минут, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев заявил, что поддерживает данную норму.

"С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что это очень важно – соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход, как прогрев автомобиля не более 5 минут. Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину и начать движение. Это применимо к любому северному региону. Поэтому, с точки зрения экономии топлива, многие люди в этом вопросе стали более организованными", – добавил он.

Свои слова он готов доказать действиями.

"Я сегодня обязательно поставлю машину на ночь на улицу – утром посмотрю. Свой эксперемент и результаты вам скажу", – резюмировал глава Минэкологии.

9 января 2025 года в МВД подчеркнули, что штраф за прогрев авто более 5 минут – это не нововведение, норма существует в ПДД РК более 20 лет.

Между тем в Минюсте озвучили условия, необходимые для пересмотра нормы о прогреве автомобиля не дольше 5 минут.

Мадина Мамырханова
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