130 тенге за кг: более 80 тонн картофеля реализовано по низким ценам через СПК "Тараз"

В Жамбылской области на системной основе проводится комплексная работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары совместными усилиями СПК "Тараз", управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

Стабфонд проводит товарные интервенции круглый год, обеспечивая население доступными овощами.

На данный момент в социальных магазинах картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.

На период межсезонья своевременно заключены форвардные закупки на доставку 3 050 тонн картофеля.

Фото: акимат Жамбылской области

В Таразе в середине января было поручено провести товарные интервенции по картофелю объемом 800 тонн.

Всего 82,8 тонн картофеля поступило в социальные магазины, 64 торговые точки Тараза по фиксированной цене – 130 тенге за килограмм. В частности, в магазины "Вкусная корзинка", "Нурислам", "Фиркан".

"На социальном рынке покупаем картофель, лук, яйца и другие продукты по доступной цене", – говорит жительница Тараза Бибихадиша Отарова.

Фото: акимат Жамбылской области

"Картофель по 130 тенге, морковь по 90 тенге – в социальном магазине всегда можно найти нужный тебе товар по низкой цене", – говорит житель Нурсултан Батырбаев.

"СПК "Тараз" регулярно доставляет нам овощи. Вот недавно получили картофель по 130 тенге за килограмм. Жители довольны качеством товара", – говорит продавщица социального рынка Асыл Жалынбет.

В день здесь у каждого продавца покупают по 3-4 мешка картофеля.

Фото: акимат Жамбылской области

Стоит отметить, что ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые товары. По фактам превышения установленной законом торговой надбавки на социальные продукты питания предприниматели привлекаются к административной ответственности.

Добавим, что на рынках и других торговых точках картофель продают от 300 тенге и выше.