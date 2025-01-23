130 тенге за кг: более 80 тонн картофеля реализовано по низким ценам через СПК "Тараз"
Стабфонд проводит товарные интервенции круглый год, обеспечивая население доступными овощами.
На данный момент в социальных магазинах картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
На период межсезонья своевременно заключены форвардные закупки на доставку 3 050 тонн картофеля.
В Таразе в середине января было поручено провести товарные интервенции по картофелю объемом 800 тонн.
Всего 82,8 тонн картофеля поступило в социальные магазины, 64 торговые точки Тараза по фиксированной цене – 130 тенге за килограмм. В частности, в магазины "Вкусная корзинка", "Нурислам", "Фиркан".
"На социальном рынке покупаем картофель, лук, яйца и другие продукты по доступной цене", – говорит жительница Тараза Бибихадиша Отарова.
"Картофель по 130 тенге, морковь по 90 тенге – в социальном магазине всегда можно найти нужный тебе товар по низкой цене", – говорит житель Нурсултан Батырбаев.
"СПК "Тараз" регулярно доставляет нам овощи. Вот недавно получили картофель по 130 тенге за килограмм. Жители довольны качеством товара", – говорит продавщица социального рынка Асыл Жалынбет.
В день здесь у каждого продавца покупают по 3-4 мешка картофеля.
Стоит отметить, что ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые товары. По фактам превышения установленной законом торговой надбавки на социальные продукты питания предприниматели привлекаются к административной ответственности.
Добавим, что на рынках и других торговых точках картофель продают от 300 тенге и выше.