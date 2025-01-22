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Общество

Правительство стабилизирует цены на картофель

Овощи, магазин, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 08:45 Фото: Zakon.kz
В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Министерство торговли и интеграции РК проводит комплексную работу, сообщает Zakon.kz.

С начала года прошло 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников. На них выявили 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам приняты соответствующие меры административного производства.

По итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, сейчас средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum – 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах – партнерах СПК – во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.

В регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января этого года реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние 3 дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в Алматы – 300 тонн, Шымкенте – 600 тонн, Туркестанской области – 300 тонн. Всего в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн.

Все эти меры способствовали снижению цен на внутреннем рынке.

Ранее стало известно, почему в Казахстане подорожал картофель.

Аксинья Титова
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