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Законодательство РК

Казахстанцам разъяснили, законны ли требования предпринимателей по оплате только наличными

Казахстанцам разъяснили, законны ли требования предпринимателей по оплате только наличными Фото: Zakon.kz
С начала 2024 года казахстанцы столкнулись с необычным требованием со стороны предпринимателей – они требовали у граждан оплату только наличными. Насколько это законно, 27 февраля разъяснили в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно нормам Закона РК "О платежах и платежных системах" (ст. 25), предусмотрены различные способы оплаты: банковской картой, QR-платежом или наличными деньгами.

"Отказ в принятии безналичных платежей является неправомерным и нарушает права потребителей", – пояснили в ДГД по Мангистауской области.

В департаменте напомнили, что за отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек им грозит:

  • на первый раз – предупреждение,
  • при повторном нарушении – штраф в размере 40 МРП (147 680 тенге), согласно ст. 194 КоАП РК.

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