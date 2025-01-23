В Алматы массово уберут незаконно установленные ларьки общепита

Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы с 27 января по 17 февраля 2025 года займется массовым демонтажем незаконно установленных на землях госфонда нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в управлении, во всех районах города созданы специальные рабочие комиссии, в состав которых вошли представители государственных органов, прокуратуры и Департамента полиции Алматы, депутаты Маслихата, члены Общественного совета и НПП РК "Атамекен".

"В процессе демонтажа предусмотрено отключение от инженерных коммуникационных сетей, электричества и водоснабжения. Департаментом полиции города совместно с акиматами районов будет обеспечен общественный порядок и безопасность на месте демонтажа", – сказано в распространенном сообщении.

В управлении рассказали, что всего в городе выявили 880 таких торговых объектов. Предварительно собственникам направили уведомления о необходимости проведения добровольного демонтажа (вручено более 200 уведомлений).

Фото: акимат Алматы

"Напомним, в соответствии с постановлением акимата города Алматы от 27 августа 2024 года №3/469 "Об определении и утверждении мест размещения нестационарных торговых объектов на территории города Алматы", в городе утверждены 142 места для размещения 157 НТО. Предприниматели, которые изъявляют желание продолжать деятельность в нестационарных торговых объектах на законных основаниях, могут обратиться в отдел торговли Управления предпринимательства и инвестиций Алматы по тел. 390 21 30", – предложили в управлении.

В городе также предпринимают усилия по снижению уровня стихийной торговли.

"По итогам мониторинга на территории города выявлены 49 локаций массового скопления стихийной торговли (расположенные на окрестностях крупных рынков, парков и площадей), где самовольно размещаются свыше 1,2 тыс. торговцев. В отношении незаконной стихийной торговли применяются административные меры по статьям 204 ("Торговля в неустановленных местах") и 505 ("Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов") КоАП РК", – рассказали в Управлении предпринимательства и инвестиций.

В 2024 году к административной ответственности привлекли более 1,9 тыс. стихийных торговцев.

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