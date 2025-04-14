#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
События

В Алматы снесли 119 незаконных торговых объектов

демонтаж, незаконные НТО, силомеры, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пресс-службе акимата Алматы рассказали о работе по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) в Алатауском районе. По последним данным за 14 апреля 2025 года, уже демонтировано 119 незаконных НТО и 40 силомеров, сообщает Zakon.kz.

В частности, на днях снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве подчеркивают, что масштабная зачистка города от незаконных объектов направлена на улучшение архитектурного облика.

"На сегодня демонтировано более 360 НТО и 274 силомера, расположенных на землях государственного фонда".Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:00
Недостроенный объект демонтируют в Алматы

8 апреля стало известно, что под снос попал блокированный дом в мкр. Аскартау, расположенный по ул. Жансая, д. 17б.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Президент об обороноспособности Казахстана: Расслабляться ни в коем случае нельзя
События
12:12, Сегодня
Президент об обороноспособности Казахстана: Расслабляться ни в коем случае нельзя
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: