В Алматы снесли 119 незаконных торговых объектов
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В пресс-службе акимата Алматы рассказали о работе по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО) в Алатауском районе. По последним данным за 14 апреля 2025 года, уже демонтировано 119 незаконных НТО и 40 силомеров, сообщает Zakon.kz.
В частности, на днях снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве подчеркивают, что масштабная зачистка города от незаконных объектов направлена на улучшение архитектурного облика.
"На сегодня демонтировано более 360 НТО и 274 силомера, расположенных на землях государственного фонда".Пресс-служба акимата Алматы
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8 апреля стало известно, что под снос попал блокированный дом в мкр. Аскартау, расположенный по ул. Жансая, д. 17б.
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