Малышу провели ампутацию из-за полученной дома травмы: родители устроили дебош в больнице

В Кокшетау родители ребенка, которому врачи провели ампутацию кончиков пальцев на руке, устроили в больнице скандал. Суд привлек их за это к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Инцидент подробно описали в паблике nayzakokshe, прикрепив видео с камер. Там указано, что трехлетний мальчик получил травму дома. Со слов родителей, на него упала консоль. Его экстренно доставили в Акмолинскую областную детскую больницу. Травматолог, сняв перевязку, принял решение об ампутации кончиков пальцев, так как кости были раздроблены и висели буквально на лоскутке кожи. На место вызвали анестезиолога.

"Родителей сразу предупредили, что в случае промедления грозит гангрена и другие последствия. Тем более, для использования наркоза нужно разрешение родителей. Судя по всему, супруги находились в шоковом состоянии. После операции мальчика доставили в реанимационное отделение для обеспечения ухода. Туда же направились родители. Все их передвижения и разговор зафиксировали больничные камеры. И на них – шум, крик, оскорбления и нападения на врачей", – пишет паблик.

На видео с камер больницы видно, что родители силой ворвались в реанимационное отделение, устроили скандал около палаты, оскорбляли врачей.

Сегодня Специализированный суд по административным правонарушениям города Кокшетау привлек родителей мальчика к ответственности.

"Суд рассмотрел два дела об административных правонарушениях в отношении гражданки А. и гражданина М. за проявление неуважения к медицинским работникам при исполнении ими своих должностных обязанностей. Судом установлено, что А, находясь в здании областной детской больницы, оскорбила нецензурной бранью медицинского работника – врача-травматолога, а также скинула предметы с его рабочего стола. Гражданин М. также оскорбил нецензурной бранью врача-анестезиолога, схватив его силой за одежду", – сообщили в суде.

Правонарушители вину признали. Кроме того, их вина подтверждена показаниями свидетелей, сотрудников больницы, рапортом инспектора полиции.

Постановлениями суда оба признаны виновными в совершении административных правонарушений. Женщине, с учетом наличия маленького ребенка, назначен штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге), а мужчине – административный арест на двое суток.

Судебные акты не вступили в законную силу.

Ранее в Акмолинской области под арест отправили экс-акима Виктора Рукавишникова, который сел за руль, будучи лишенным права управления транспортными средствами.