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Происшествия

Родители трехлетнего малыша напали на врачей и устроили погром в больнице Кокшетау

родители трехлетнего мальчика напали на врачей в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 22:01 Фото: pixabay
В Кокшетау родители трехлетнего мальчика, которого привезли в больницу с тяжелой травмой руки, напали на врачей и устроили погром. Сломали дверь в отделении реанимации, полезли в драку с медиками, а потом на них же написали заявление, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным КТК, все произошло в Акмолинской областной детской больнице. Мальчика привезли на скорой с раздробленными пальцами. По словам родителей, дома на ребенка упала консоль. Осмотрев малыша, врачи решили ампутировать кончики пальцев, так как восстановить их было невозможно: могла развиться гангрена.

Узнав об этом, отец напал на врачей, сломал дверь в отделении реанимации. Мать в это время разбрасывала со столов медиков личные вещи и громко кричала, пугая персонал и пациентов. А после еще и написала на медиков заявление. Врачи молчать тоже не стали. Теперь во всем будет разбираться полиция. 

"Также зарегистрировано заявление от медицинских работников по факту неправомерных действий со стороны родителей в медицинском учреждении, по которому в настоящее время проводится проверка". Ведущий специалист пресс-службы ДП Акмолинской области Алия Билялова

Ранее шестилетняя девочка получила травму лица на занятиях в частной школе в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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