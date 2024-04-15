Более 100 убийств в семьях произошло в Казахстане за год

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев в специальном докладе на тему "О противодействии семейно-бытовому насилию" озвучил статистику по происшествиям в семейно-бытовой сфере в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В спецдокладе говорится, что с 2018 по 2023 год в семейно-бытовой сфере совершено 5958 уголовных правонарушений. Наибольшее число зафиксировано в 2020 году – 1072, наименьшее – в 2023 году – 923 (снижение на 13,8%).

Кроме того, в 2023 году зафиксировано 108 убийств, совершенных в семейно-бытовой сфере. Это 23% от общего количества убийств в стране. Несмотря на общее снижение всех убийств за последние пять лет, статистика показывает, что убийства в семьях находятся примерно на одном и том же уровне.

Фото: Уполномоченный по правам человека в РК

"На фоне заслуживающих внимания результатов общего снижения статистики убийств это обстоятельство указывает на недостаточную эффективность действующих правовых инструментов по предотвращению семейно-бытового насилия. Видимо, поэтому общество в последнее время стало формировать запрос на ужесточение законодательства и резонировать на каждый эпизод предполагаемого причинения смерти в семейно-бытовой сфере," – подчеркнул в своем докладе уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

До криминализации бытового насилия в 2015 году ежегодно совершалось почти 300 убийств именно в этой сфере. После криминализации бытового насилия за три года, в период 2015-2017 годов, количество убийств снизилось в два-три раза.

11 апреля 2024 года Сенат Парламента РК сразу в двух чтениях одобрил закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. 15 апреля глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Вводятся нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей.