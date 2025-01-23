В Алматы задержали блогеров за вымогательство

Сотрудники Департамента полиции Алматы задержали предпринимателя и двух блогеров, на которых потерпевший написал заявление, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, подозреваемые, используя шантаж и угрозы публикации компрометирующих материалов в социальных сетях, вымогали 8 миллионов тенге.

"Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 миллионов тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда. Злоумышленники задержаны при получении 10 миллионов тенге. В соответствии со ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан они водворены в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции 23 января.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

21 января в Жетысуской области в Уштобе задержали местного блогера. Его тоже подозревают в вымогательстве, в данном случае – 10 млн тенге у предпринимателя.