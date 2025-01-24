Казахстан увеличит выплаты ветеранам до 17 млрд тенге в 2025 году

В 2024 году в Казахстане было выплачено более 16 миллиардов тенге в рамках специального государственного пособия для ветеранов, включая участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и тружеников тыла, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) за 24 января, на эти выплаты предусмотрено еще больше средств в 2025 году – уже 17 миллиардов тенге.

Ежемесячное специальное государственное пособие из республиканского бюджета выплачивается всем категориям ветеранов, независимо от получения иных социальных выплат, в следующих размерах:

ветераны ВОВ – 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге);

– 16 МРП (в 2025 году – 62 912 тенге); ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ, из них:

– лица, приравненные по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 7,55 МРП (в 2025 году – 27 875 тенге);

– лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

ветераны боевых действий на территории других государств, из них:

– участники боевых действий в Афганистане – 6,19 МРП (в 2025 году – 24 339 тенге);

– военнослужащие, выполнявшие задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке, принимавшие участие в международной миротворческой операции в Ираке, в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе – 4,8 МРП (в 2025 году – 18 874 тенге);

труженики тыла в годы ВОВ – 2,13 МРП (в 2025 году – 8 376 тенге).

Днем ранее в ведомстве предоставили важную информацию: в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге.