Бозумбаев высказался об инвестировании средств ЕНПФ в коммунальный сектор

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года заявил о возможности инвестирования средств ЕНПФ в модернизацию компаний коммунального и энергетического сектора, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, есть ли риски для будущих пенсионеров в случае использования средств ЕНПФ на ремонт и модернизацию инфраструктурных объектов.

"Конечно, нет. Сегодня ЕНПФ размещает средства для получения инвестиционного дохода на рыночной основе. Ценные бумаги заходят и так далее. Они же без дела не лежат. Мы просто предполагаем, что также на рыночной основе привлечем часть средств из ЕНПФ и соответствующие компании возьмут взаймы у них через ценные бумаги или через кредитные соглашения, не суть важна, но возьмут взаймы у них и потом через какое-то время отдадут с их процентной ставкой. Если эта процентная ставка у ЕНПФ, она сегодня 11-12%, может, выше, будет превышать 10%, мы просто этим компаниям субсидируем", – сказал Канат Бозумбаев.

При этом он отметил, что компании коммунального энергетического сектора являются высоколиквидными и высоконадежными.

"Снижения потребления коммунальных услуг в нашей стране нет и не предвидится. Единственное, что всегда проблемой была для привлечения средств, это, скажем так, тарифная политика, которая не отражала инвестиционную необходимость. Сейчас вот тарифную политику мы собираемся немножко менять, чтобы доходы от тарифа покрывали возврат основных средств и вот этих 10%. То есть возврат средств для кредиторов национального проекта будет гарантирован разумной тарифной политикой, которую будет проводить комитет по регулированию естественных монополий... Деньги будут возвращены кредиторам, как банкам, так и ЕНПФ. Это надежно, это лучше, чем ценные бумаги каких-то государств размещать – хотя бы с пользой для национальной экономики", – заверил заместитель премьер-министр.

Его поддержал вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

"Если посмотрите, средства ЕНПФ каждый год прирастают приблизительно на 4 трлн тенге. А для реализации этой программы в год нужно примерно 1,5 трлн тенге. Более того, в данной программе средства ЕНПФ, возможно, будут использоваться, возможно, нет. Но если и будут использоваться – от 0 до 25% потенциально могут быть финансироваться средства ЕНПФ. Поэтому здесь переживать не стоит – инвестиционная программа несравненно меньше, чем прирастающие активы ЕНПФ и имеющиеся. Коммунальный сектор является одним из самых низкорисковых, так как здесь есть стабильная база клиентов и максимальная прогнозируемость по тарифам", – пояснил он.

Ранее председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев рассказал, за счет каких средств будут модернизировать объекты энергетического и коммунального секторов.