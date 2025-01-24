1,4 трлн тенге потребуется на модернизацию энергетического и коммунального секторов

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на пресс-конференции в правительстве 24 января 2025 года рассказал, сколько денег потребуется на реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Национальный проект состоит из двух основных блоков: генерация – в течение ближайших пяти лет будет построено порядка 7 300 мегаватт электрической мощности в стране и модернизирована часть действующих мощностей.

Вторая часть проекта – это модернизация коммунальных сетей. Это электрические сети, тепловые сети, часть ТЭЦ, сети водоснабжения, водоотведение и канализационно-очистные сооружения.

"Общая сумма инвестиций составит порядка 6,8 триллиона тенге. Это индикативные суммы, которые могут поменяться в сторону увеличения или уменьшения. Плюс минус 10% воды или иную сторону. 86 тыс. км коммунальной сети мы должны будем обновить, модернизировать и развивать. Итогом этой работы будет, что в среднем износ коммунальных сетей по стране будет не более 40%... Пока мы считаем, что это на пять лет около 1,4 трлн тенге, но все зависит от инфляции в нашей стране, и от ставки рефинансирования, которую будет устанавливать Нацбанк. Если инфляция будет снижаться, то, соответственно, ставка займа финансовых институтов будет снижаться", – отметил заместитель премьер-министра.

Он назвал этот проект амбициозным.

"Это очень сложный, громоздкий проект, аналогов в годы Независимости Казахстана не было. Это достаточно амбициозный проект. Но мы сознательно идем на его реализацию, так как дальше тянуть нельзя. Нет смысла в вялотекущем режиме штопать слабые места, латать дыры за счет средств бюджета, даже там где оперирует частная компания", – резюмировал Бозумбаев.

Ранее председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ Асан Дарбаев отметил, что все займы будут определены в национальной валюте. В основном будут применяться рыночные займы, где ставка кредитования составит от 15 до 20%, при этом порядка половины из которых будет подлежать субсидированию.