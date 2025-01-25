Знания врачей роддомов в Казахстане оценят по международным стандартам

В Министерстве здравоохранения РК заявили о запуске программы для оценки знаний врачей службы родовспоможения. В тестировании и тренингах примут участие медики из 20 регионов страны, сообщает Zakon.kz.

Мероприятия будут проходить на базе Национального центра независимой экзаменации.

"Основная цель тестирования и тренингов – развитие ключевых навыков и совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области оказания медицинской помощи матерям и новорожденным. В рамках программы сформирована команда тренеров, состоящая из высококвалифицированных экспертов и представителей профильных медицинских ассоциаций", – пояснили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что подход, основанный на современных методиках и международных стандартах, способствует повышению уровня безопасности пациентов и внедрению лучших практик в перинатальной медицине.

Также в министерстве напомнили, что впервые за последние 10 лет в 2024 году в сфере охраны здоровья матери и ребенка достигнуты максимальные показатели по снижению младенческой смертности на 6,7 %, материнской смертности – на 11,4%.

При этом в 2024 году в стране благополучно приняли 367 тысяч родов.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ заявило о том, что 12 стран Европейского союза (ЕС) достигли сверхнизкой рождаемости. Заметно опустились эти показатели в Эстонии, Австрии, Испании, Греции и Италии.