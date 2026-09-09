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Общество

Минздрав провел масштабную проверку роддомов по Казахстану: чем она закончилась

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 14:11 Фото: akorda.kz
Министерство здравоохранения Казахстана завершило проверку 82 из 84 организаций родовспоможения. Среди них – 35 перинатальных центров и 47 родильных отделений, сообщает Zakon.kz.

В публикации ведомства за 9 сентября 2026 года сказано, что специалисты оценивали соблюдение требований инфекционной безопасности, в том числе качество дезинфекции и стерилизации, состояние вентиляции и водоснабжения, выявление инфекций и работу служб инфекционного контроля.

Также проводились лабораторные исследования, позволившие оценить фактические условия оказания медицинской помощи.

"По итогам проверки выдано 81 санитарное предписание. Нарушения дезинфекционно-стерилизационного режима выявлены в 29 медицинских организациях. По нарушениям, создающим риски для пациентов, приняты меры реагирования".Пресс-служба Минздрава РК

После проверок первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев поручил региональным управлениям здравоохранения ежемесячно контролировать исполнение предписаний и привести санитарно-техническое состояние организаций родовспоможения в соответствие с требованиями.

Также поручено усилить кадровое обеспечение служб инфекционного контроля и повысить ответственность руководителей медицинских организаций.

Следующим этапом станут проверки детских больниц, после чего аналогичная работа пройдет в организациях первичной медико-санитарной помощи.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения разработало предложения по ограничению рекламы продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных и трансжиров, ориентированной на детей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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