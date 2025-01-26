Астанчане стали охотнее брать детей в приемные семьи

За три года в столице на 35% сократилось количество детей, которые проживают в интернатах. В акимате Астаны отмечают, что жители региона стали охотнее оформлять опеку и брать ребятишек в приемные семьи, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Астане проживают свыше 800 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Около 170 из них находятся в интернатах. В акимате столицы подчеркивают, что таких показателей удалось достичь благодаря работе по развитию альтернативных форм семейного устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется через межведомственное взаимодействие. Организации образования, здравоохранения, а именно патронажные службы, инспекторы полиции, горожане информируют орган опеки о таких случаях", – рассказал руководитель столичного Управления образования Касымхан Сенгазыев.

В 2024 году в Астане выявили и поставили на учет около 230 детей-сирот и ребятишек, оставшихся без попечения родителей. 85% из них передали на воспитание в приемные семьи.

Ранее стало известно, что в Казахстане расширят защиту прав детей-сирот. 23 января 2025 года соответствующий закон одобрили депутаты Сената на пленарном заседании палаты.