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Общество

Казахстанец сменил личность, чтобы жить на две страны и не платить алименты

Мужчина сменил личность, чтобы не платить алименты и жить на две страны, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 10:03 Фото: polisia
Миграционная служба Департамента полиции Западно-Казахстанской области установила 48-летнего мужчину, который был объявлен в розыск за уклонение от уплаты алиментов, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, во время розыскных мероприятий полицейские установили, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил фамилию и отчество, после чего получил гражданство и паспорт РФ.

"С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы. В настоящее время факт "двойного гражданства" доказан, и мужчина привлечен к административной ответственности. Согласно решению суда на нарушителя наложен административный штраф в размере 540 тыс. тенге", – сообщили в ДП ЗКО.

За 12 месяцев 2024 года сотрудники полиции области выявили 57 фактов наличия двойного гражданства.

Ранее Zakon.kz писал о том, что по итогам 2024 года число людей, принятых в гражданство Казахстана, составило 20,2 тыс. человек. Этот показатель стал самым низким как минимум за последние пять лет. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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