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События

Игнорировал сына и копил долги: казахстанца осудили за неуплату алиментов

Развод, брак, расторжение брака, бракоразводный процесс, алименты, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 09:13 Фото: freepik
Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Северо-Казахстанской области вынес приговор жителю Петропавловска за уклонение от уплаты алиментов. Об этом Zakon.kz стало известно из публикации пресс-службы Верховного суда.

В ведомстве пояснили, что подсудимый на основании судебного приказа был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако в связи с уклонением от исполнения возложенных на него обязанностей образовалась задолженность по алиментам в размере более 1,5 млн тенге.

Суд установил, что несмотря на наличие реальной возможности трудоустройства и получения дохода, подсудимый мер к официальному трудоустройству не предпринимал, в Центр занятости населения не обращался, алименты не выплачивал.

При назначении наказания суд учел признание вины и раскаяние подсудимого, отсутствие у него отягчающих обстоятельств.

Также сказано, что суд принял во внимание отрицательную характеристику подсудимого по месту жительства, его неоднократное привлечение к административной ответственности за неисполнение исполнительного документа о взыскании алиментов, факт освобождения ранее от уголовной ответственности по статье 139 УК в связи с примирением сторон.

Несмотря на предоставленную возможность исправиться, подсудимый должных выводов для себя не сделал и продолжил уклоняться от исполнения обязанностей по содержанию ребенка.

Кроме того, судом установлено, что с 2021 года он не поддерживал связь с сыном, не принимал участия в его воспитании, не интересовался состоянием здоровья и судьбой ребенка.

В итоге суд признал подсудимого виновным в неисполнении обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетнего ребенка по решению суда (статья 139 УК).

"Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу".Пресс-служба Верховного суда РК

В Министерстве юстиции немного ранее известили, что с 25 августа 2026 года в Казахстане изменится порядок перечисления алиментов. Теперь выплаты будут поступать только на специальные банковские счета, открытые специально для получения алиментов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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