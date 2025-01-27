Более половины казахстанцев недовольны качеством медицинских услуг
Она отметила, что за последние три года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47%.
"Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о неуклонном росте диагностических услуг, которые считаются одним из результатов обязательного социального медицинского страхования. По их данным, в семь раз увеличилось количество консультативно-диагностических услуг, услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Однако рост диагностических услуг не повлиял на раннее выявление заболеваний. Даже в некоторых случаях эти услуги назначаются, несмотря на отсутствие необходимости", – сказала Дания Еспаева в ходе правительственного часа в Мажилисе 27 января 2025 года.
По ее словам, увеличение объемов финансирования отрасли не решило системные проблемы, среди которых: низкая заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, слабая цифровизации и трудности при оплате медицинских услуг.
"В целом, наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа "пациентоориентированности" к принципу "доходоориентированности", – заявила Дания Еспаева.
Для выравнивания ситуации и увеличения эффективности системы здравоохранения главой государства перед правительством поставлен ряд задач: сбалансировать финансирование системы здравоохранения и сформировать пакет базовой государственной медпомощи и единую медицинскую информационную систему.
Ранее сообщалось, что с 2025 года Минздрав изменил тарифы на медицинские услуги.