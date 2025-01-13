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Право

С 2025 года Минздрав изменил тарифы на медицинские услуги

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, система здравоохранения, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:18 Фото: freepik
Внесены изменения в приказ Министра здравоохранения РК от 30.10.2020 "Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования", сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает тарифы на медицинские услуги по лечению 9244 заболеваний по международной классификации болезней 9 и 10 пересмотра – МКБ 9/10.

Тарифы указаны за один пролеченный случай по клинико-затратным группам (КЗГ) для субъектов здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных и стационарозамещающих условиях в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Тариф определяется с учетом:

  • базовой ставки, которая составляет 174 722,63 тенге;
  • коэффициентов затратоемкости каждого вида КЗГ;
  • поправочных коэффициентов согласно Правилам и методике формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
  • коэффициента учета надбавок за работу в сельской местности;
  • коэффициента учета продолжительности отопительного сезона;
  • экологическим коэффициентам;
  • в некоторых случаях – академического коэффициента, научно-инновационного поправочного коэффициента и других.

Приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 26 декабря 2024 года № 943 вводится в действие с 1 января 2025 года.

Андрей Губенко
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