Около половины казахстанцев недовольны качеством медицинских услуг

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Дания Еспаева констатировала, что, несмотря на значительное увеличение расходов на здравоохранение, снижается уровень удовлетворенности граждан медицинскими услугами, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что за последние три года расходы на здравоохранение выросли в 2,8 раза, а уровень удовлетворенности населения качеством услуг снизился до 47%.

"Министерство здравоохранения регулярно отчитывается о неуклонном росте диагностических услуг, которые считаются одним из результатов обязательного социального медицинского страхования. По их данным, в семь раз увеличилось количество консультативно-диагностических услуг, услуг компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Однако рост диагностических услуг не повлиял на раннее выявление заболеваний. Даже в некоторых случаях эти услуги назначаются, несмотря на отсутствие необходимости", – сказала Дания Еспаева в ходе правительственного часа в Мажилисе 27 января 2025 года.

По ее словам, увеличение объемов финансирования отрасли не решило системные проблемы, среди которых: низкая заинтересованность населения в обязательном социальном страховании, слабая цифровизации и трудности при оплате медицинских услуг.

"В целом, наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа "пациентоориентированности" к принципу "доходоориентированности", – заявила Дания Еспаева.

Для выравнивания ситуации и увеличения эффективности системы здравоохранения главой государства перед правительством поставлен ряд задач: сбалансировать финансирование системы здравоохранения и сформировать пакет базовой государственной медпомощи и единую медицинскую информационную систему.

Ранее сообщалось, что с 2025 года Минздрав изменил тарифы на медицинские услуги.