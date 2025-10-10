Казахстанец потерял более 5 млн тенге после звонков из банка и почты

Несколько жителей Акмолинской области стали жертвами мошенников за короткое время, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 октября рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

"8 октября в отдел полиции Буландынского района обратилась местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенников. Она рассказала, что 25 сентября неизвестные через социальную сеть TikTok под предлогом приумножения капитала завладели ее денежными средствами в размере 3 млн 187 тыс. тенге", – сказано в сообщении.

В тот же день в Управление полиции города Кокшетау поступило заявление от другой потерпевшей. По ее словам, 7 октября неизвестные позвонили ее мужу, представившись сотрудниками "Казпочты" и Народного банка, и выудили у него 5 млн 322 тыс. тенге.

Аналогичный случай зарегистрирован в Шортандынском районе: заявитель сообщил, что через платформу OLX неизвестные под предлогом продажи контейнера обманным путем завладели его деньгами – 87 тыс. тенге.

По всем фактам начаты досудебные расследования.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, полиция просит не доверять обещаниям легкого заработка или приумножения капитала в социальных сетях.

"Не сообщайте никому личные данные, реквизиты банковских карт и коды подтверждения. Не переводите деньги незнакомым лицам за товары или услуги без гарантий и подтвержденных данных продавца. Пользуйтесь только проверенными онлайн-платформами и официальными приложениями банков, – обратились в полиции.

Ранее казахстанцев предупредили о ложных извещениях о штрафах, содержащих ссылки на фишинговые сайты.