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Общество

Самый популярный вид мошенничества: казахстанцев попросили быть осторожными

Самый популярный вид мошенничества: казахстанцев попросили быть осторожными, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 14:58 Фото: polisia.kz
Самым распространенным видом мошенничества является размещение объявлений о продаже товаров в интернет-магазинах и на популярных интернет-площадках. Об этом 25 января 2025 года заявили в "Киберпол" Алматы, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим в полиции еще раз призвали казахстанцев быть бдительными, осторожными и менее доверчивыми.

"Как правило, мошенники привлекают внимание потенциальных жертв невысокой ценой на реализуемое имущество либо предлагаемую услугу, объясняя это срочностью, низкой закупочной ценой, распродажей остатков и другими предлогами. При этом покупателей просят внести предоплату или полную оплату путем перевода денег на электронный кошелек или банковскую карту. В течение нескольких дней "продавец" обещает скорую доставку товара, а после этого бесследно исчезает", – предупредил начальник Управления по противодействию киберпреступности ДП города Алматы Анес Калдыбаев.

По его словам, при совершении таких мошенничеств используются системы электронных платежей, а также банковские карты, оформленные на третьих лиц.

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Ранее сообщалось, что офис интернет-мошенников обустроили в одном из крупных бизнес-центров Алматы, были задержаны граждане России и Казахстана. Позднее МВД раскрыло подробности операции.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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