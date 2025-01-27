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Общество

Казахстанцев предупредили об ограничениях на границе с Узбекистаном

Казахстанцев предупредили об ограничениях на границе с Узбекистаном, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:24 Фото: Instagram/press_kyzmet_kgd
В пресс-службе Комитета государственных доходов (КГД) Минфина выступили с важным заявлением. Согласно нему, два пункта пропуска "Капланбек" и "Навои" на границе Казахстана и Узбекистана будут работать с ограничениями, сообщает Zakon.kz.

В публикации КГД за 27 января 2025 года сказано, что в скором времени узбекская сторона временно закроет пункт пропуска "Гишт-Куприк" (сопредельный пункт пропуска на казахстанской стороне "Жибек жолы") для завершения строительных работ по модернизации.

Поэтому страны договорились открыть пункты пропуска "Капланбек" (с казахстанской стороны) и "Навои" (с узбекской стороны) для пересечения в пешем порядке физических лиц, проезда легкового автотранспорта и автобусов.

"Казахстанской и узбекской стороной в пунктах пропуска "Капланбек" и "Навои" уже проведено техническое открытие данных пунктов пропуска. В связи с пусконаладочными работами пропуск физических лиц, легкового автотранспорта и автобусов будет проводиться в ограниченном количестве с 27 января по 5 февраля".Пресс-служба КГД РК

С 5 февраля 2025 года пункт пропуска заработает на полную мощность.

В последующем, продолжили специалисты, после согласования сторонами, вторым этапом будет осуществляться пропуск грузовых автотранспортных средств в данных пунктах пропуска.

По информации Комитета, пункт пропуска "Капланбек" должен увеличит пропускную способность физических лиц до 20 тысяч, автотранспортных средств – до 800 машин в сутки.

Что касается даты временного закрытия пункта пропуска "Жибек жолы", то об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США. О новых правилах для мигрантов в штатах, можно узнать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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