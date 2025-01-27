Новые правила для мигрантов в США: что необходимо знать казахстанцам

Посольство Казахстана в Соединённых Штатах Америки (США) сделало важное заявление. В нем казахстанцев предупреждают об ужесточении миграционной политики США, нацеленной на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции, сообщает Zakon.kz.

В сообщении дипломатического ведомства отмечено:

"Уважаемые граждане Казахстана, находящиеся на территории США! Принимаемые американскими властями меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев (лиц, которые прибыли в страну без действующей визы и гринкарты) и незаконных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Наряду с мерами принудительного воздействия, такими как заключение под стражу и выдворение из страны с ограничениями на повторный въезд в США, будут аннулированы социальные пособия, разрешительные документы на работу и другие льготы".

Также стоит обратить внимание, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране (отсутствие действующей визы, вида на жительство (Грин Карта) и других документов), возможность добровольно покинуть территорию США.

"Эта мера позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США". Посольство РК в США

В числе других нововведений:

восстановлена политика "Оставайтесь в Мексике" – мигранты, пересекающие границу США с Мексикой и подающие заявку на убежище в США, обязаны оставаться на территории Мексики на время рассмотрения их дела американскими миграционными судами;

прекращено действие так называемой схемы "поймал – отпустил" (catch and release), что означает завершение практики, при которой задержанные мигранты, незаконно пересекшие границу США, выпускались на свободу внутри страны до даты судебного разбирательства по их делу. Данная категория мигрантов будет либо содержаться в специализированных центрах, либо возвращаться в страны отправления, либо направляться в третьи страны (например, по программе "Оставайтесь в Мексике");

прекращено использование приложения "CBP One" в качестве метода условно досрочного освобождения (parole) или облегчения въезда иностранцев, которым в противном случае было бы запрещено въезжать в Соединенные Штаты.

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В заключительной части казахстанцам настоятельно рекомендуют следить за обновлениями официальной информации о миграционном законодательстве.

В случае же чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи стоит обращаться по следующим адресам:

Посольство Республики Казахстан: +1 202 232 5488 вн. 127, 109, 121; Генеральное консульство РК в Нью-Йорке: +1 332 207 9632; Генеральное консульство РК в Сан-Франциско: +1650 741-8894.

Ранее американский иммиграционный чиновник Томас Хоман заявил, что незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах.

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