Лекарств на 8 млн тенге оформили на бывших казахстанцев, уехавших за границу
Как отметил Нурлан Нуржанов 27 января 2025 года в ходе правительственного часа в Мажилисе, аудит выявил отсутствие единой информационной среды во всей системе здравоохранения и ключевых государственных органов.
"При сверке информационных систем министерств здравоохранения, внутренних дел и юстиции выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж", – сказал Нурлан Нуржанов.
Он пояснил, что это связано с отсутствием синхронизации информационных систем государственных органов с информационной системой Фонда Saqtandyry.
За аудируемый период неэффективное использование средств, выделенных на амбулаторное лекарственное обеспечение и оказание медуслуг за счет ГОБМП, составило 31 млрд тенге, из которых средства Национального фонда – 13,2 млрд тенге. Основной причиной неэффективности является некачественное планирование.
Какие еще нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования, можно узнать здесь.