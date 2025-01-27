Лекарств на 8 млн тенге оформили на бывших казахстанцев, уехавших за границу

Член высшей аудиторской палаты Казахстана Нурлан Нуржанов рассказал, что по итогам проверки в Фонде социального медицинского страхования выявлены факты выдачи лекарств гражданам, уехавшим на постоянное место жительства за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Нурлан Нуржанов 27 января 2025 года в ходе правительственного часа в Мажилисе, аудит выявил отсутствие единой информационной среды во всей системе здравоохранения и ключевых государственных органов.

"При сверке информационных систем министерств здравоохранения, внутренних дел и юстиции выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж", – сказал Нурлан Нуржанов.

Он пояснил, что это связано с отсутствием синхронизации информационных систем государственных органов с информационной системой Фонда Saqtandyry.

За аудируемый период неэффективное использование средств, выделенных на амбулаторное лекарственное обеспечение и оказание медуслуг за счет ГОБМП, составило 31 млрд тенге, из которых средства Национального фонда – 13,2 млрд тенге. Основной причиной неэффективности является некачественное планирование.

Какие еще нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования, можно узнать здесь.