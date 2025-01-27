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Общество

Лекарств на 8 млн тенге оформили на бывших казахстанцев, уехавших за границу

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 11:58 Фото: freepik
Член высшей аудиторской палаты Казахстана Нурлан Нуржанов рассказал, что по итогам проверки в Фонде социального медицинского страхования выявлены факты выдачи лекарств гражданам, уехавшим на постоянное место жительства за рубеж, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Нурлан Нуржанов 27 января 2025 года в ходе правительственного часа в Мажилисе, аудит выявил отсутствие единой информационной среды во всей системе здравоохранения и ключевых государственных органов.

"При сверке информационных систем министерств здравоохранения, внутренних дел и юстиции выявлены факты оформления лекарств на сумму 8 млн тенге на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж", – сказал Нурлан Нуржанов.

Он пояснил, что это связано с отсутствием синхронизации информационных систем государственных органов с информационной системой Фонда Saqtandyry.

За аудируемый период неэффективное использование средств, выделенных на амбулаторное лекарственное обеспечение и оказание медуслуг за счет ГОБМП, составило 31 млрд тенге, из которых средства Национального фонда – 13,2 млрд тенге. Основной причиной неэффективности является некачественное планирование.

Какие еще нарушения нашли аудиторы в Фонде социального медицинского страхования, можно узнать здесь.

Бауыржан Муканов
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