В 8,5 раза сократилось число компаний, пополняющих Нацфонд

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов в Мажилисе 19 мая 2025 года озвучил риски относительно Национального фонда Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Нуржанов заявил, что исполнение бюджета указало на ряд проблем и недостатков.

"Экономический рост Казахстана в 2024 году составил 4,8%, что ниже прогнозного уровня, установленного правительством. Отмечено снижение объема собственных инвестиций на 257 млрд тенге, или на 7%. При этом сохраняется высокая зависимость инвестиций от бюджетных вливаний, чувствительных к волатильности сырьевых рынков и состоянию бюджета, что создает риски для устойчивости долгосрочной инвестиционной политики. В этой ситуации можно сказать, что экономика Казахстана оказалась в трудной ситуации", – сообщил член ВАП.

По его словам, за последние 10 лет средства Нацфонда покрывают в среднем 30% расходов рискованных бюджетов, в 2024 году – 23%. При этом при поступлениях в Нацфонд в размере 3,8 трлн тенге размеры трансфертов в республиканский бюджет составили 5,6 трлн, увеличившись на 40%.

"Инвестиционный доход составил 5 трлн тенге, обеспечив положительное сальдо по итогам 2024 года. Прямые налоговые поступления в Нацфонд в 2024 году снизились на 16% по сравнению с 2023 годом. Количество организаций, обязанных уплачивать такие налоги, сократилось в 8,5 раза. Потери по недопоступлению составили порядка 166 млрд тенге. На этом фоне есть риск неисполнения поручения к 2030 году до 100 млрд долларов", – добавил Нурлан Нуржанов.

Между тем, по словам члена ВАП, аудитом установлено отсутствие механизма связи между неиспользуемыми средствами Нацфонда, что привело к образованию остатков на счетах Банка развития Казахстана на сумму 26 млрд тенге.

"Доходность от вложений в национальные компании остается низкой. В 2024 году рост доходов на 586 млрд тенге обеспечен в основном за счет трансфертов из Нацфонда, увеличенных на 1,36 трлн тенге. При этом уточнение бюджета сопровождалось снижением поступлений от КПН и НДС на 2,6 трлн тенге. За год параметры бюджета пересматривались 13 раз – рекорд за последние 5 лет. Около 40% изменений были внесены в течение одного квартала, что указывает на ориентир на краткосрочные решения в ущерб предсказуемости бюджетного планирования. Пересмотру подверглись 26% расходной части бюджета, или 6,2 трлн тенге", – указал Нурлан Нуржанов.

Также, по его данным, почти половина расходов республиканского бюджета покрывается за счет трансфертов из Нацфонда и получаемых заемных средств.

"Эта растущая зависимость от других источников финансирования снижает финансовую стабильность и уже привела к проблемам с исполнением бюджета: из-за нехватки средств на контрольном счете наличности республиканского бюджета в 2024 году не освоено 422 млрд тенге", – резюмировал Нурлан Нуржанов.

Ранее вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева рассказала о проблемах, которые допускает правительство в этом направлении. По ее словам, растет размер государственного долга: в 2024 году его размер вырос на 17,2% по сравнению с данными за 2023 год.