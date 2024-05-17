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Потери из бюджета в 4,6 млрд тенге разъяснили аудиторы

Из-за чего бюджет потерял 4,6 млрд тенге , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 18:42 Фото: Zakon.kz
Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов 17 мая в Мажилисе рассказал, из-за чего республиканский бюджет потерял 4,6 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно оценке Высшей аудиторской палаты, на неисполнение плана общих налоговых поступлений повлияли три крупных бюджетообразующих налога – КПН, НДС на товары внутреннего производства, НДС на импорт суммарно на 2,3 трлн тенге.

"Наряду с этим в результате несвоевременного и недостаточного налогового и таможенного контроля потери бюджета составили 4,6 млрд тенге. Это касается КПН, НДС и ввозной таможенной пошлины", – сообщил член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов во время отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Аудитом также было установлено завышение расхождения в "зеркальной статистике" с Китаем на 5,8%, или 1,4 млрд тенге.            

Ранее Минфин озвучил размер госдолга Казахстана и рассказал о неэффективно использованных средствах из бюджета.

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