Потери из бюджета в 4,6 млрд тенге разъяснили аудиторы

Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов 17 мая в Мажилисе рассказал, из-за чего республиканский бюджет потерял 4,6 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно оценке Высшей аудиторской палаты, на неисполнение плана общих налоговых поступлений повлияли три крупных бюджетообразующих налога – КПН, НДС на товары внутреннего производства, НДС на импорт суммарно на 2,3 трлн тенге.



"Наряду с этим в результате несвоевременного и недостаточного налогового и таможенного контроля потери бюджета составили 4,6 млрд тенге. Это касается КПН, НДС и ввозной таможенной пошлины", – сообщил член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов во время отчета об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Аудитом также было установлено завышение расхождения в "зеркальной статистике" с Китаем на 5,8%, или 1,4 млрд тенге.

Ранее Минфин озвучил размер госдолга Казахстана и рассказал о неэффективно использованных средствах из бюджета.

