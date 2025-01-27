Как ВКО справляется с экологическими вызовами: шаги к чистоте и устойчивому развитию
Однако, как выяснилось, не все так безнадежно: местные власти, активисты и бизнес объединяют усилия для улучшения экологической ситуации в регионе.
На экологию Усть-Каменогорска влияют следующие ключевые факторы: географические, климатические и антропогенные. Географический город расположен в горном котловане, в устье каменных гор, что способствует накоплению загрязнений в атмосфере.
Наличие двух гидроэлектростанций (ГЭС) приводит к тому, что реки Иртыш и Ульба не замерзают зимой, создавая условия для образования густого тумана.
И, наконец, антропогенный фактор, в городе действуют 1028 предприятий, из них 10 – крупных. Также загрязнению воздуха способствуют автотранспорт и печное отопление частного сектора – около 30 тыс. домов. Из-за особенности климата отопительный сезон из 365 дней в году составляет около 200. Отсутствие ветра на протяжении около 180 дней в году, из которых 100 дней характеризуются неблагоприятными метеорологическими условиями, также оказывает влияние на экологическую ситуацию в регионе.
Каждый год Усть-Каменогорск выбрасывает в атмосферу около 46 тысяч тонн загрязняющих веществ, что составляет почти половину от всех выбросов региона. Основным загрязнителем является диоксид серы. Однако с введением более строгого контроля и усилиями крупных предприятий, таких как Казцинк, ситуация постепенно улучшается. По словам и.о. руководителя департамента экологии ВКО Азамата Тауырбекова, за последние 10 лет выбросы диоксида серы сократились с 79 до 22 тысяч тонн.
"Мы активно работаем над сокращением загрязнения. И сейчас уже видно, что большие предприятия, такие как Казцинк, серьезно снижают выбросы", – отметил Тауырбеков.
Вместе с этим, в Усть-Каменогорске начали активно внедрять современные технологии мониторинга. Например, в рамках проекта "Өскемен тынысы" предложено использовать умные дроны для анализа качества воздуха. Руководитель экологического бюро Елена Березинская-Абилова, рассказала о подробностях этого проекта:
"Наш город разделен на 11 участков. Мы предлагаем установить на каждом участке по одному умному дрону. Эти дроны будут летать одновременно и определять уровень распространения вредных веществ в воздухе. Это даст нам точную картину того, где и в какое время происходят выбросы газа, а также поможет скорректировать дальнейшие меры".
Помимо улучшения качества воздуха, ещё одной важной задачей для города является мусор. Каждый год Усть-Каменогорск сталкивается с проблемой несанкционированных свалок, количество которых в 2024 году составило 259. Однако 80% из них уже было устранено с помощью космического мониторинга. Азамат Тауырбеков подчеркивает, что работа по устранению оставшихся свалок продолжается.
"Местные власти активно занимаются вопросом чистоты города. Мы понимаем важность правильного обращения с отходами и продолжаем работать над решением проблемы", – говорит он.
Кроме того, в городе активно внедряется централизованное теплоснабжение. Из 30 тысяч частных домов только 3 тысячи подключены к центральному отоплению. Но в ближайшие годы планируется строительство блочно-модульной котельной, что позволит снизить выбросы вредных веществ на 80%.
Что особенно радует местных жителей, так это снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных заболеваний. По данным главного врача областного фтизиопульмонологического центра Райфы Сафиоллиновой, в 2024 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 4,2%, а смертность – на 18%. Подобные улучшения являются следствием комплексных профилактических мероприятий, а также общего улучшения экологии региона.
"Работа наших специалистов в поликлиниках, а также улучшение диагностики и лечения, сыграли ключевую роль в снижении заболеваемости", – делится Раифа Сафиоллинова.
Аналогичная ситуация наблюдается и в онкологии. Снижение заболеваемости раком составило 4,7%, а смертность уменьшилась на 9,4%.
Однако экологические изменения не ограничиваются только контролем за загрязнением. Восточно-Казахстанская область активно развивает свою промышленность, что также требует соблюдения строгих экологических стандартов. В Курчумском районе, например, открылся завод по добыче золота, который, несмотря на опасения местных жителей, использует экологически безопасные технологии.
"Мы используем трехслойную геомембрану, устанавливаем гидроизоляцию и выравниваем поверхность, сверху укладываем бентонидовый идрагент, а внутри мембрану, ее толщина составляет 1,5 мм, которая выдерживает до -700С. Никакого вредного воздействия", – рассказывает технолог компании Тилесбек Кемербаев.
Более того, завод активно инвестирует в социальное развитие региона. В прошлом году был подписан меморандум с Курчумским районом, по которому ежегодно будут выделяться средства на развитие социальной инфраструктуры – по 2,5 миллиарда тенге до 2029 года.
"Мы создаем рабочие места, улучшаем условия жизни в селе. За счет этого люди могут не только работать, но и жить в комфортных условиях", – делится заместитель директора компании Айбек Әлібекұлы.
Значительные усилия властей, бизнеса и общественности уже дают свои плоды, и жители Восточно-Казахстанской области начали замечать улучшения. Однако экологическая ситуация требует продолжения работы. Леса занимают всего 5% территории области, и власти обязаны уделить этому вопросу больше внимания.
Восточно-Казахстанская область показывает пример того, как можно совместно работать для решения экологических проблем, не жертвуя развитием промышленности.