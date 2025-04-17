Депутат Аймагамбетов: Взносы по ОСМС не должны превращаться в дополнительный налог

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов 17 апреля высказался о законопроекте по реформированию системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), сообщает Zakon.kz.

По его мнению, необходимость изменений очевидна, однако они не должны происходить за счет сокращения гарантированной помощи населению и увеличения финансовой нагрузки на работодателей и работников.

Асхат Аймагамбетов обратил внимание на два ключевых момента, вызывающих обеспокоенность. В первую очередь это предложение по сокращению пакета гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) за счет переноса ряда услуг в страховой пакет ОСМС.

"Это в текущем виде неприемлемо. Как минимум первичный осмотр и базовая диагностика должны остаться в ГОБМП. Как минимум. Это основа профилактики, особенно для незастрахованных граждан. Без доступа к участковому врачу система теряет смысл", – подчеркнул депутат в своем Telegram-канале.

Второй вопрос касается предложенного повышения потолка взносов на ОСМС от работодателей и работников. Аймагамбетов отметил, что такие шаги должны быть максимально взвешенными.

"Да, мы за справедливость. Но последствия для бизнеса и сотрудников нужно учитывать. Взносы на медстрахование не должны превращаться в дополнительный налог. Повышение без стимулов и альтернатив – это путь к перегрузке", – отметил он.

Депутат выступил с рядом инициатив, которые, по его мнению, позволят повысить эффективность и устойчивость системы медицинского страхования:

сохранить первичный осмотр и базовую диагностику в ГОБМП, наряду с экстренной помощью, скринингами и лечением социально значимых заболеваний;

ввести условно-сберегательный медицинский счет, на который будет направляться часть взносов ОСМС. Эти средства в дальнейшем граждане смогут использовать на добровольную страховку, стоматологические и реабилитационные услуги, а также дополнительное лечение;

разработать бонусную систему для участников ОСМС, которые следят за здоровьем и регулярно участвуют в профилактических осмотрах. Такие граждане смогут получать баллы, которые можно использовать на улучшение условий лечения, скидки в аптеках, фитнес-центрах и другие услуги;

навести справедливость в отчислениях за льготные категории и обеспечить прозрачность работы фонда ОСМС – регулярную отчетность, открытые данные и ответственность за приписки.

Также Аймагамбетов предложил активнее внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект в процессы учета и аналитики для повышения доступности и качества медицинских услуг.

В завершение он отметил, что конкретные решения пока не приняты, и все предложения находятся на стадии обсуждения.

26 марта 2025 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, что дадут казахстанцам поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). О том, на какие медуслуги имеет право застрахованный по ОСМС, можете узнать по ссылке.