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Общество

Павлодарец лишился свободы из-за незаконной пропаганды в ТiкТок

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 14:07 Фото: Zakon.kz
Павлодарец в ТiкТок транслировал идеи запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами" и придерживался радикальных взглядов. Суд определил для мужчины меру наказания в семь лет лишения свободы, передает Zakon.kz.

В суде №2 города Павлодара огласили обвинительный приговор пользователю социальной сети ТiкТок. Правоохранительные органы разглядели в контенте на его странице распространение идей "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой на территории Республики Казахстан признана экстремистской и запрещена.

"Гражданин стал активно принимать участие в деятельности организации, в том числе с целью увеличения численности сторонников и участников данной организации, начал публично пропагандировать ее идеологию", – говорится в материалах обвинения.

Фото, аудиофайлы и видеоматерилы с комментариями, вызвавшими вопросы у правоохранительных органов, павлодарец размещал активно с августа 2023 года по январь 2024 года. Изучив контент, эксперты усмотрели распространение идеологии религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". Кроме того, пришли к выводу о наличии признаков еще одного уголовного правонарушения из-за разделения радикальных взглядов.

"Тем самым, используя сети телекоммуникации, распространил материалы, в содержании которых имеются признаки пропаганды терроризма", – говорится в материалах дела.

С мая 2024 года подсудимый находится под стражей. Теперь павлодарский суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 256 УК (пропаганда терроризма, совершенная с использованием сетей телекоммуникаций) и частью 2 статьи 405 УК (участие в деятельности религиозной организации, в отношении которой имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете деятельности). В совокупности ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ирина Адылканова
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