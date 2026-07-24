За нападение на фельдшера скорой помощи казахстанца временно лишили свободы

Межрайонный суд района Шал акына Северо-Казахстанской области назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев за нападение на фельдшера скорой помощи во время исполнения ею служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

По данным официальной Instagram-страницы судов Северо-Казахстанской области, инцидент произошел в полдень 23 июня 2026 года вблизи села Узынжар. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и умышленно применил насилие к медработнику, которая была при исполнении служебных обязанностей.

Суд установил, что мужчина ударил фельдшера ногой в область правой голени, нанес удар в живот и схватил ее обеими руками за запястья. Таким образом ей были причинены физическая боль и телесные повреждения.

"Остановить его удалось прибывшим на место сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Вина мужчины была подтверждена материалами дела, собранными доказательствами и его признательными показаниями. Его признали виновным по части 3 статьи 380-3 Уголовного кодекса – применение насилия в отношении медицинского работника при исполнении профессиональных обязанностей.

"Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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