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Общество

За нападение на фельдшера скорой помощи казахстанца временно лишили свободы

Нападение на фельдшера скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 07:33 Фото: akorda.kz
Межрайонный суд района Шал акына Северо-Казахстанской области назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев за нападение на фельдшера скорой помощи во время исполнения ею служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

По данным официальной Instagram-страницы судов Северо-Казахстанской области, инцидент произошел в полдень 23 июня 2026 года вблизи села Узынжар. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и умышленно применил насилие к медработнику, которая была при исполнении служебных обязанностей.

Суд установил, что мужчина ударил фельдшера ногой в область правой голени, нанес удар в живот и схватил ее обеими руками за запястья. Таким образом ей были причинены физическая боль и телесные повреждения.

"Остановить его удалось прибывшим на место сотрудникам полиции", – говорится в сообщении.

Вина мужчины была подтверждена материалами дела, собранными доказательствами и его признательными показаниями. Его признали виновным по части 3 статьи 380-3 Уголовного кодекса – применение насилия в отношении медицинского работника при исполнении профессиональных обязанностей.

"Суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", – говорится в сообщении.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Сотрудники Департамента полиции Северо-Казахстанской области задержали в Турции 30-летнего гражданина Казахстана, находившегося в международном розыске четыре года. Подробности 17 июля 2026 года раскрыли в пресс-службе ДП СКО.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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