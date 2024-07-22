В месяц Рамазан проводили сборы: экстремистскую ячейку выявили в Шымкенте

На территории Шымкента при координации прокуратуры Департаментом КНБ города в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлена конспиративная ячейка радикально-экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир", состоящая из 22 лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 июля 2024 года, заявили в прокуратуре мегаполиса.

"В процессе разработки ячейки установлено, что в марте-апреле текущего года в период месяца Рамазан под легендой осуществления "ауызашаров" местные сторонники радикально-экстремистской организации проводили религиозные сборы для пропаганды и увеличения количества приверженцев. В ходе обысков обнаружено и изъято семь запрещенных религиозных книг, свыше 10 рукописных и текстовых листовок с религиозными содержаниями, шесть мобильных телефонов, четыре ноутбука", – говорится в сообщении.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям УК РК:

ч. 1 ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма");

ч. 1 ст. 259 ("Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности").

"За пропаганду или призывы вступления в радикально-экстремистские организации в целях нарушения конституционного строя страны предусмотрена уголовная ответственность", – предупредили в прокуратуре Шымкента.

Иная информация, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

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